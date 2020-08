Covid-19 : Au Bal Masqué à Saint-Martin, une chanson d’ouverture !

Mamadou, Ratagaz et Pangolin sont trois amis inséparables qui aiment vivre, rire et chanter malgré le fameux Covid-19 !

Nous avons fait leur connaissance lors de la sortie de leur première parodie « Sur la Plage d’Orient Bay » le 8 Mai dernier, jour si attendu du déconfinement.

Leur clip ayant remporté un franc succès (plusieurs milliers de vues sur Facebook et Youtube), ils ont récidivé un mois plus tard avec « Fais pas ci, fais pas ça » une chanson qui dressait un bilan très mitigé sur les restrictions de l’après confinement.

Aujourd’hui le trio nous gratifie d’un « Bal Masqué à Saint-Martin » toujours aussi caustique dans lequel ils égratignent un peu les instituions mais toujours avec humour, fraicheur et sincérité…

Libre à vous d’y déceler un quelconque message, mais ne vous y trompez pas, c’est du 2ème, du 3ème et même du 10ème degré, car ces trois là ne se prennent jamais au sérieux et prouvent un fois de plus qu’on peu rire de tout… (Tenez d’ailleurs, qui a dit « mais pas avec n’importe qui » ?)

Dans tous les cas, cette fraicheur caustique en musique est un régal pour ceux qui connaissent notre merveilleuse île si souvent décriée injustement. Pour les autres, les égarés du web, des réseaux en tout genre, nous vous proposons de partager avec vous aussi ces sentiments partagés si spécifiques à nos territoires insulaires qui font de Saint-Martin une île unique en son genre, même en pleine crise mondiale majeure.

Retrouvez la fine équipe sur Youtube :

Au Bal masqué à Saint-Martin

Le déconfinement c’est pas marrant

Sur la plage d’Orient Bay