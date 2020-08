INTERVENTION CONJOINTE : S.N.S.M. DE ST-BARTH ET S.N.S.M. DE ST-MARTIN, LE VENDREDI 31 JUILLET 2020

Il y a très peu d’informations : un jeune à bord du bateau à réussi à joindre la gendarmerie par téléphone au “ 17” à 20h40 ; il était paniqué et a tout juste eu le temps de dire qu’il se trouvait à bord d’un bateau à moteur en train de couler “à proximité de Tintamarre” avec 2 autres personnes à bord quand la communication fut interrompue…

Les gendarmes essaient de rappeler le numéro ; sans succès…. Ils alertent alors le CROSS qui diffuse un MAYDAY RELAY et missionne les équipes bénévoles des stations SNSM de St-Martin et de St-Barth pour intervenir sur zone.

L’hélicoptère DRAGON 971 de la Guadeloupe est aussi réquisitionné, avec des plongeurs.

Entre temps Orange-Caraïbe, à la demande du CROSS et de la Gendarmerie, transmet l’identité et l’adresse d’abonnement téléphonique ainsi que la liste des derniers appels de la personne ayant donné l’alerte.

L’équipe de la SNSM de St-Martin, avec la RESCUE STAR, arrive sur zone à 22h00 et débute les recherches. Elle commence par une investigation dans la Baie de Tintamarre ; un seul voilier y est au mouillage ; à bord il y a des jeunes qui n’ont rien vu, ni rien entendu d’anormal dans le secteur. Le CROSS donne alors à la RESCUE STAR un secteur de recherche où elle commence à quadriller la zone.

À 22h18 le CROSS arrive à contacter par téléphone les parents du jeune ; et le père, propriétaire du bateau en question, confirme que le bateau est bien parti en mer le soir même vers 19h00 pour une partie de pêche “entre Tintamarre et Anguilla”, avec à son bord son fils de 16 ans, un ami du même âge, ainsi que le capitaine, un homme de 47 ans et peut-être une autre personne… Le bateau est un Cap Camara, de couleur bleu de 30 pieds, avec un taud beige. Aucune des personnes à bord n’est joignable par téléphone…

La SNSM de St-Barth arrive sur zone à 22h25 avec leur vedette SNS 269 et entame elle aussi des recherches dans un autre secteur.

Une patrouille terrestre de la Gendarmerie est aussi engagée pour faire des recherches à terre, du coté de la décharge et de Wilderness, vers où portent le vent et le courant, et les naufragés (dont on ignore la position au moment du naufrage) auraient pu dériver et finir sur les cailles.

Le DRAGON 971 avise qu’il est finalement indisponible suite à une avarie au décollage.