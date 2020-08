Covid-19 à St-Barthélemy & St-Martin : Une pépite pour la route (ou une petite pour la route…)

La préfecture de nos iles du nord est engagée dans le respect de notre santé et prêche tout ce qui est possible de l’être pour prévenir les débordements.

On ne peut que se féliciter d’avoir sur nos têtes autant d’égards. Si la gravité de la situation et de ces conséquences ne prêtaient pas a sourire, on pourrait imaginer que l’humour soit le moteur intentionnel et rédactionnel des différentes démarches en cours. Pour exemple, sans rien dévoiler de secret, comme vous le savez, la fermeture de la frontière entre la partie française et la partie hollandaise de l’île programmée pour demain vendredi 31 juillet à midi.

Et puis, au détour de la presse et à la lecture de toutes ces dépêches littéraires concernant nos cailloux et au cas où le citoyen inconscient ne rentrerait pas dans les rangs de la république, cet arrêté, méconnu en date du 28 juillet dernier, remet le couvert pour faire face aux dernières tentatives de se sortir de la misère du côté des restaurants et débits de boissons. Nous remercions ici la vigilance accrue de notre état républicain sur la Santé publique de nos concitoyens. En effet, il serait regrettable qu’on puisse reprocher aux représentants de notre beau pays de ne pas prêter attention a notre vie. L’aspect économique, lié a notre île, à savoir, le tourisme importe peu, il n’est visibelment pas de son ressort. Comme la moitié de l’humanité à validé la dangerosité de Covid-19, cela devrait bien passer.

En attendant peut être un retour de bâton d’oser écrire ces quelques mots, nous vous laissons à la lecture de cet arrêté protecteur de notre bonne santé publique si chère a de nombreux internautes qui se reconnaîtront sur les réseaux sociaux ou autres torchons du monde 2.0

Télécharger (PDF, 547KB)