Le potentiel cyclone #9 (Invest 92L) est maintenant la tempête tropicale ISAIAS

Ce phénomène aura bien excité encore quelque peu les réseaux sociaux, un peu comme le Covid-19 …

Il faudra, je le crois s’y habituer, il semblerait que cela soit la nouvelle norme… S’exciter très souvent pour ne presque rien dire avec des phrases et des images “chocs”. N’ayant pas peur du ridicule, ce post pourra tout à fait rejoindre les copains dans cette nasse nauséabonde et suicidaire de cette nouvelle mode d’autoflagellation populaire.

Pour autant, ce phénomène #9, qui dans les nouvelles modes du moment, était baptisé jusqu’alors ” Potentiel Cyclone #9 ” est maintenant plus organisé et devient la tempête ISAIAS en route vers les Bahamas, Hispaniola, la Floride. La pression chute vers les 1003 hPa et les vents commencent à devenir sévères avec pratiquement 100 km/h dans la partie la plus active.

Concernant les petites Antilles, ce phénomène s’éloigne donc pour nous laisser un calme relatif gagné a gros coups de stress mode BFMTV. La Martinique à été copieusement arrosée, la Guadeloupe également. Quant aux iles du nord, cela ne fera aucun mal a nos sols relativement secs, sans pour autant déplorer de grosses inondations. On pourra souligner tout de même que les leçons du passé ne servent pas a tous, plusieurs bateaux ont rompus leurs amarres autour de saint-martin.

Toujours est-il que nos îles ne peuvent se permettre de subir un autre Irma et que la tension est palpable sur le sujet. En ajoutant une gestion parisienne au problème Covid sur nos territoires, associé à l’ignorance populaire, vous avez un cocktail explosif en main et vous promet un avenir opaque.



C’est uniquement avec la volonté, l’optimisme productif et le travail que nous parviendrons a remonter la pente. À nous de jouer en usant de nos intelligences et nos expériences… Et surtout, surtout, en gardant notre libre-arbitre.

Image à la une : The Weather Chanel