Invest 92L #7 – 29 juillet 2020 – 19H00 UTC par Météo Tropicale

Une zone convective continue à intéresser le nord de l’arc cet après midi et quelques foyers convectifs pourront encore donner quelques bons grains localement cette nuit.

Malgré les nombreuses missions des Hurricane Hunters il n’est toujours pas possible de le classer en cyclone (dépression ou tempête) du fait que son organisation n’est pas encore suffisante pour maintenir une circulation fermée des vents autour de son minimum de pression. Par contre on note depuis 36h un renforcement lent mais constant de la convection qui devrait lui permettre de s’organiser avant son passage sur la République Dominicaine.

La prévision pour les prochains jours reste très délicate puisqu’elle dépend beaucoup de l’interaction avec les terres qui seront traversées. Plus le système sera en interaction avec la terre plus il s’affaiblira. De ce fait sa trajectoire et sa vitesse, assez variables ces dernières heures, détermineront l’évolution de son intensité.

Dans tous les cas, la République Dominicaine et Haïti doivent se préparer à recevoir un système un peu plus puissant que celui qui a traversé l’arc antillais depuis hier. La hausse de la convection donnera plus de pluie et la meilleure organisation plus de vent.

