Covid-19 : Maintien des contrôles sur les déplacements transfrontaliers à Saint Martin

La réunion tenue jeudi 14 mai avec le Gouvernement de Sint Maarten, prévoyait une nouvelle rencontre mercredi 20 mai afin de tirer un premier bilan sanitaire des mesures de déconfinement internes mises en place de chaque côté. La réussite de cette phase de déconfinement progressif devait pouvoir conduire à la levée des contrôles en toute sécurité le 2 juin.

Le Gouvernement de Sint Maarten a décidé aujourd’hui de supprimer les contrôles réalisés sur son territoire, ce qui implique pour les autorités françaises, la plus grande vigilance compte tenu de la circulation encore active du virus dans l’île et dans le contexte du déconfinement sur la partie française (réouverture des écoles primaires, reprise de l’activité économique, accès aux plages, ouverture des restaurants).

La santé de la population est le seul argument qui doit guider nos décisions. C’est pour cette raison que les mouvements de population entre les deux parties de l’île ont été limités.

La Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans un contexte sanitaire encore fragile a donc décidé de maintenir un contrôle strict entre les deux parties de l’ile pour les prochains jours.

L’entrée en partie française n’est possible que sur présentation d’une attestation

Les contrôles réalisés par la gendarmerie et la police aux frontières sont maintenus à Bellevue (après la zone commerciale sur la RN7) et à Quartier d’Orléans. Les accès par les Terres Basses et la Baie aux huîtres restent bloqués.

Chaque personne doit être en possession d’une attestation justifiant l’entrée sur le territoire de Saint-Martin :

– attestation délivrée par la Préfecture (motif professionnel, sanitaire ou familial impérieux)

– Form C délivré antérieurement au 16 mai par le Gouvernement de Sint Maarten

La Préfecture de Saint Barthélemy et de Saint Martin proposera rapidement au gouvernement de Sint Maarten d’examiner, et en lien avec la Collectivité territoriale de Saint Martin, les conditions qui permettraient de lever ces derniers contrôles sur les déplacements dans la partie française, en particulier en matière de politique de dépistage et de suivi des cas contacts, ainsi qu’en matière de respect des gestes barrières et de port du masque dans les lieux publics, les transports en commun et les établissements recevant du public.

Service communication de la prefecture de Saint-Barthélemy & Saint-Martin