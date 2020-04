Coronavirus | Benoit De Coster : Éliminer, éradiquer ? mais c’est impossible ! C’est une chimère ! (Video)

Benoit De Coster dit tout haut ce qui semble être devenu totalement tabou dans nos sociétés d’hyper-communication… (vidéo en fin d’article)

Jouer sur l’émotionnel de la population et surtout sur la peur est pour moi bien plus ravageur et destructeur que ce que ce virus pourrait faire à toute l’humanité. Pour autant, il n’est pas autorisé aujourd’hui d’avoir cette franchise de ressenti. Pas permise, car “moralement” pas admise dans cette société dite “moderne” .

Décidément, ce 21e siècle est bien étrange, bien loin de ce que l’on nous a promis. Pour tout vous dire, c’est un énorme gâchis… 400 000 ans d’humanité pour en arriver là ?

N’en déplaise aux dirigeants de ce monde, des virus, il y en a toujours eu, il y en aura encore beaucoup d’autres, car ils font simplement partie d’un des maillons de la chaîne de vie. La médecine moderne a permis à l’homme d’identifier et d’expliquer pourquoi nous tombions malades, les avancées dans ce domaine sont simplement extraordinaires. La vaccination sauve chaque année des millions de personnes, les gestes et règles d’hygiène tout autant. En effet, des gestes simples permettent à eux seuls de maîtriser la portée des épidémies, ce qui n’est malheureusement pas appliqué dans la plupart de nos pays. Pour cela, faudrait-il expliquer, documenter la population sur ces gestes, qu’ils deviennent parties prenantes de notre vie, que cela soit expliqué, intégré, pour atteindre l’ADN même de la société civile… Sans éducation, comment se protéger efficacement me direz-vous ?

À aucun moment nous n’avons au le sentiment que les millions d’euros de propagande dépensés a grand coup de campagnes publicitaires sur les médias nationaux n’ont servi à autre chose qu’à la propagande de l’état, se déclarant être attentif à la sécurité et à la vie des concitoyens, sauveur même à entendre certains discours politiques. Regardez, toutes ces campagnes sur la sécurité routière, le tabagisme, l’alcoolisme, entre autres, sachant que l’ensemble de ces marchés rapportent des milliards en taxes de carburants, de droits, de TVA.

Très rarement, ces opérations publicitaires se tournent vers des messages pacifiques, simples, s’autorisant simplement à expliquer comment se protéger lorsque la grippe saisonnière pointe son nez, mettant en lumière les ravages des maladies sexuellement transmissibles et les gestes barrières qui peuvent sauver bien des vies ou encore pire, comment mieux se prémunir sur les conséquences de la pollution “autorisée” qui tue indirectement du cancer ou d’autres pathologies, des millions de gens chaque année.

Cette éducation du peuple aurait peut-être permis d’expliquer simplement à la population qu’effectivement, la vie est mortelle, et que les virus, parfois, tuent… Sans en faire des caisses et en instaurant la peur, en déclarant que notre pays était en GUERRE.

Notre gouvernement est sur ce point ni mieux ni pire que les autres pays qui ont usé tous de la même stratégie, comme si les conséquences désastreuses à court et moyen termes n’avaient aujourd’hui aucune importance.

F.L.

Qui est Benoit De Coster :

Je m’appel Benoit De Coster, j’ai 58 ans. Je suis ingénieur agronome de l’UCL avec 7 années universitaires : 5 années d’ingénieur – 1 année de spécialisation en chimie des denrées alimentaires (nous étions 4 dans le cours qui était nouveau à l’époque… ce fut donc presque des cours particuliers) et 1 année à l’université de Bordeaux Talence pour l’oenologie. Je suis oenologue conseil et je produit désormais du vin en Espagne.

J’ai écrit un livre sur Bordeaux et j’ai un livre sur la biodynamie que je n’ai pas encore publié. Je suis le petit fils d’un des plus grands médecins que la Belgique ait connu au début du XXème siècle. Il fut l’un des premiers généticiens de renom. Il a écrit de nombreux ouvrages de référence en la matière et fut docteur honoris cause de nombreuses universités à travers le monde. C’était, à l’époque, une sommité dans son domaine.

Ceci ne fait pas de moi un médecin, loin de là, mais depuis 15 ans je dévore des livres de médecine et de sciences en général. Ainsi vous savez un peu mieux mais vous savez, chacun a une pierre à apporter dans l’édifice de la vie.

Laissons parler Benoit De Coster : Coronavirus… la perte psychologique de l’immunité mène à une hystérie de masse et à une crise sans précédent.

Cette crise du Coronavirus est avant tout une crise portée par la couverture médiatique et l’angoisse propagée dans les populations. Le confinement est une mesure moyenâgeuse, médiévale, où l’on considère que la maladie vient des autres. C’est un drame absolu et une erreur catastrophique pour la santé des populations…