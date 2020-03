Bulletin n°7 Information ” coronavirus ” Point de situation au 09 mars 2020 ST-MARTIN & ST-BARTHELEMY

À ce jour Il n’y a pas de nouveau cas à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Tous les résultats rendus pour les sujets contacts sont négatifs. (bilan inchangé : 2 cas à Saint-Martin, 1 cas à Saint-Barthélémy).

Les prochains bulletins seront diffusés uniquement en cas d’évolution du bilan.

Le virus ne circule pas sur nos îles. Les aéroports et ports fonctionnent normalement. Les établissements scolaires accueillent élèves et étudiants.

Nous continuons à appeler à la plus grande bienveillance et à la solidarité de chacun afin d’appliquer et respecter les consignes nationales et les gestes « barrières ».

