Communiqué de presse de la Prefecture de St-Barthélemy & St-Martin : Information portant sur le Coronavirus COVID-19 (27/02/2020)

Depuis plusieurs semaines, à l’instar de tous les départements français, l’État à Saint Martin et Saint Barthélemy, ses services, opérateurs et partenaires sont pleinement mobilisés au profit de la prévention et de la lutte éventuelle contre le coronavirus.

De nombreuses réunions, techniques, de préparation, d’anticipation et de gestion ont eu lieu avec les services de santé, de secours ainsi que les gestionnaires aéroportuaires et portuaires et la communauté hospitalière et médicale. Il en est ressorti des mesures de prises en charge adaptées qui sont d’ores et déjà opérantes pour faire face à tout cas de contamination éventuelle.

Parallèlement, des protocoles sont appliqués depuis plusieurs semaines pour tenir compte des entrées maritimes et aéroportuaires en lien avec les autorités de contrôle et sanitaires ainsi que les compagnies aériennes et maritimes (information des passagers en amont et prise en charge de tout cas suspect, vérification de la déclaration maritime de santé qui s’applique également aux plaisanciers, informations diffusées par le CROSS-AG, …).

Un accompagnement de la communauté médicale, hospitalière et libérale est organisée par l’ARS.

Ce dispositif est calibré pour permettre une prise en charge complète quel que soit le nombre de levées de doutes à effectuer, qu’il s’agisse d’une situation isolée (1 à 6 personnes), d’une situation groupée (7 à 20 personnes), ou d’une circulation virale étendue (avec mobilisation de lieux spécifiques de surveillance et de prise en charge)

La préfète déléguée et la directrice générale de l’Agence régionale de santé de la Guadeloupe rappellent les recommandations et la conduite à tenir en cas de doute pour les personnes revenant de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, d’Iran, ou des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie :

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) dans les 14 jours suivant le retour d’une zone où circule le virus :

– Contacter le Samu (n°15) en faisant état des symptômes et du séjour récent.

– Eviter tout contact avec l’entourage,

– Ne pas se rendre chez le médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination, l’organisation du déplacement éventuel étant mis en œuvre par le 15

Par ailleurs, il convient pendant les 14 jours suivant le retour de :

– Surveiller sa température 2 fois par jour, ainsi que l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à respirer…),

– Se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydro-alcoolique.

– Eviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…).

– Eviter de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées…).

– Éviter toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma…).

– Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégier le télétravail et éviter les contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine…).

– Les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au collège ou au lycée, compte tenu de la difficulté à porter un masque toute la journée.

S’agissant de la communication, un numéro vert 0 800 130 000 a été mis en place pour répondre à l’ensemble des questions de la population sur le sujet. L’appel gratuit et accessible 24h/24, 7j/7. Le Gouvernement présente également un point de situation actualisé avec une foire aux questions sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

Des messages d’information continueront d’être fréquemment diffusés sur les sites institutionnels, ainsi que les réseaux sociaux, nationaux et locaux.

PUB