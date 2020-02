[PR] : A propos des affections hivernales par le Dr Pierre MANTELLO

En France, les infections courantes des voies respiratoires supérieures (IVRS) génèrent de 1,5 à 2 millions de consultations par an. (Environ 1/4 des consultations de SOS Médecins durant le pic de l’épidémie).

Sur le territoire national, chaque année, l’épidémie de syndromes grippaux (Grippe) dure environ 10 semaines. Elle débute en général fin Décembre / début Janvier et se termine fin Février/début Mars. Les principaux virus responsables de ce syndrome grippal sont les virus grippaux majoritairement de type A (par exemple en répartition, pour la saison 2018-2019, on a répertorié pour les cas graves, 18% dus au Virus A H3N2, 22% dus virus A H1N2 et 50% dus à des virus A non sous typés).

La mortalité en France s’établit en moyenne à 10.000 morts par an. Pour autant, personne ne s’en étonne, c’est devenu habituel et ne génère plus aucune psychose au sein de la population alors que l’apparition de nouveaux virus comme le H1N1 en 2009 avait déclenché une vague de panique entraînant la fabrication de 95 millions de doses vaccinales pour un total de 90 décès !

Bien d’autres virus sont responsables de syndromes grippaux comme les Coronavirus, pour exemple, le virus SARS-CoV infectant 8 096 personnes dans une trentaine de pays, causant 774 décès, essentiellement en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, et en Asie du Sud-Est sans oublier le Coronavirus Covid-19 découvert fin 2019 faisant la Une de toutes les rédactions actuelles, responsable d’environ 2800 décès dans le monde, principalement en Chine à ce jour et incitant très probablement l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) à déclarer une pandémie (épidémie mondiale). Ces virus pouvant être responsables d’affections allant du simple rhume à un Syndrome Aigu Respiratoire Sévère (SARS) pouvant entraîner la mort.

Pour autant, n’oublions pas que la grippe “classique” dite hivernale, reste la cause du plus grand nombre de décès et qu’une protection contre celle-ci est primordiale afin d’en diminuer la mortalité.

Il n’y a que lors des périodes de sensibilisation sur la vaccination grippale que la population prend conscience du risque associé à la grippe.

Une meilleure information sur les mesures de protection possibles durant cette période hivernale serait bénéfique et permettrait certainement de diminuer l’impact de ces affections saisonnières en particulier chez les personnes âgées.

Outre les mesures hygiéniques telles que le lavage fréquent des mains avec des solutions hydro-alcooliques, l’utilisation de mouchoirs à usage unique, ou encore de masques chez les personnes infectées ou suspectes (pratique déjà courantes depuis des années au Japon), une stimulation de nos défenses naturelles (immunitaires et antioxydantes) est réalisable à l’aide de compléments alimentaires naturels ayant démontré leur efficacité lors d’études cliniques publiées.

En 2010, l’Osato Research Institute (O.R.I.) et suite à l’épidémie de Grippe en 2009 due au virus H1N1, a lancé une étude clinique sur les capacités d’Immun’Âge® (un complément alimentaire naturel réalisé à partir de papayes fermentées, F.P.P.®) à stimuler les défenses naturelles du corps, à savoir les défenses immunitaires et anti-oxydantes et donc à protéger contre les infections des voies respiratoires (Nez, Gorge, Poumons).

En 2012 les résultats de l’étude ont été positifs montrant qu’Immun’Âge® était un allié efficace pour la protection contre ces affections hivernales.



Un publireportage du Dr Pierre MANTELLO

Osato Research Institute Director

European Confederation Communities of Clinical Chemistry Biologist (EC4)

Chemist from Pharmaceutical University of Grenoble, FRANCE

CES Bacteriology, Virology, Parasitology

Immunology, Hematology and Biochemistry

Gold Medal Graduate Medical University of Grenoble, FRANCE

#1956 Inatomi Ono-Cho Ibi-Gun 501-0501

Gifu JAPON

Tél : + 44 77 88 290 299

+ 590 690 88 49 59

Email : [email protected]

Website : https://www.immunage.com

Sur Mediapart ici

PUB