Coronavirus Covid-19 : Un traitement courant contre le paludisme montre des signes d’efficacité

La chloroquine, médicament couramment utilisé contre le paludisme aurait montré des signes d’efficacité contre le coronavirus.

C’est en tout cas ce qu’aurait assuré Didier Raoult, directeur de l’Institut Méditerranée Infection à Marseille, en s’appuyant sur les résultats d’une étude clinique chinoise. ” Finalement, cette infection est peut-être la plus simple et la moins chère à soigner de toutes les infections virales “, aurait expliqué le directeur de cet institut hospitalo-universitaire très impliqué dans la détection du nouveau coronavirus en France.

Interrogé sur BFMTV depuis Rome sur ce traitement, le ministre français de la Santé Olivier Véran aurait assuré s’être entretenu à plusieurs reprises avec Didier Raoult : “Il m’a fait part de ses observations et des études qu’il mettait en évidence, que j’ai fait remonter à la direction générale de la santé qui est en train de faire toutes les analyses”.

“On sait qu’il y a des études intéressantes en effet sur un impact in vitro mais les études sur le patient restent encore à déterminer”, a encore dit le ministre.

Entre optimisme politiquement correct et pessimisme averti des scientifiques et médecins, la population doit prendre ses responsabilités en se protégeant intelligemment par des geste simples, a savoir, de base :

1 – Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, ou à l’extérieur avec une solution hydroalcoolique.

2 – Utiliser des mouchoirs en papier que l’on jette ensuite dans une poubelle fermée.

3 – Mettre sa main devant sa bouche ou devant son nez quand on tousse ou éternue.

4 – Quelle que soit la météo, continuer à aérer son logement, matin et soir.

5 – Se gargariser chaque matin, en s’inspirant des Japonais. ” Ils ont l’habitude de se gargariser tous les matins après s’être lavé les dents. Cela diminue de 40 % le risque d’infections ORL et respiratoires et soulage les maux de gorge “, assure le Dr Saldmann, auteur de Prenez votre santé en main ! (éd. Albin Michel). La bonne recette : un verre d’eau froide ou tiède additionnée d’une demi-cuillerée à café de sel ” pour une action antiseptique “. Les eaux gazeuses sont riches en bicarbonates, aux propriétés antibactériennes et certaines sont naturellement salées.

6 – Bien se moucher. La muqueuse nasale faisant office de filtre à air, elle retient les poussières et la pollution. C’est pourquoi le Dr Saldmann recommande de ” se moucher tous les matins, une narine après l’autre, mais pas trop fort pour ne pas propulser les microbes vers les sinus et les oreilles “.

7 – Changer de brosse à dents après une infection, grippe, angine ou simple rhinopharyngite. Comme la brosse à dents reste humide après avoir été rincée. elle offre un environnement favorable à la prolifération des microbes.

8 – Utilisez si possible des compléments alimentaires qui peuvent êtres une aide précieuse pour booster vos défenses immunitaires. Même si ils ne constituent en rien un traitement contre les maladies, ils permettent à votre organisme de mieux se protéger des infections virales.

