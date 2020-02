[CP] Collectivité de Saint-Martin : Reprise des travaux sur le pont de Sandy-Ground

PUB

REPRISE DES TRAVAUX SUR LE PONT DE SANDY-GROUND, A PARTIR DU 7 MARS 2020

A la demande du Président Daniel Gibbs, la Collectivité de Saint-Martin s’est engagée à réaliser la rénovation complète du pont de Sandy Ground, afin de proposer un outil performant aux usagers qui empruntent le chenal et la chaussée. Ces travaux sont réalisés pour un montant de 1.6 millions d’euros.

Les blocages de décembre ont contraint l’entreprise prestataire à stopper son chantier, elle sera en mesure de reprendre les travaux de finalisation de la première phase, à compter du samedi 7 mars 2020.

Ainsi, le samedi 07 mars, une circulation alternée sera instaurée sur la voie routière, entre 07h00 et 15h00. Ces travaux consistent à installer le nouveau pylône.

Le dimanche 08 mars, la circulation routière sera interrompue entre 7h00 et 15h00 pour finaliser la mise en œuvre du pylône.

Entre le lundi 09 et le jeudi 19 mars, l’entreprise procèdera aux opérations de raccordement et de réglage des mécanismes de levée du pont.



En complément des arrêtés de circulation, des panneaux informant les usagers de la route des modifications de la circulation seront installés :

Au pied du pont, côté Sandy-Ground ;

Sur le rond-point du cimetière de Marigot ;

Sur le carrefour de la rue de la Liberté et de la rue du Président Kennedy.

Aussi, la circulation maritime sera interdite pour tout type d’embarcation, le samedi 07 et le dimanche 08 mars 2020, entre 07h00 et 15h00.

La circulation sera rétablie pour tout type d’embarcation à partir du vendredi 20 mars 2020.

La seconde phase des travaux est programmée (remplacement du tablier) au début de la période des grandes vacances de juillet, il s’agira de remplacer le tablier du pont.

Une communication sera faite en temps et en heure.

