L’interview de Patrick Balkany sur BFMTV scandalise les internautes : Et vous, à Saint-Martin ?

” L’interview de Patrick Balkany sur BFMTV scandalise les internautes ” a titré GQMagazine.fr dans un article du 14 février 2020.

Patrick Balkany est sorti de prison pour raison de santé. L’ancien maire de Levallois-Perret à été libéré mercredi dernier sous-contrôle judiciaire après plus de 5 mois de détention. Jeudi, BFMTV sous le pilotage de Bruce Toussaint, à pu interviewer l’homme amaigri et semblant particulièrement affecté par cette mésaventure qu’il considère comme totalement inhabituelle dans une affaire de fraude fiscale.

Patrick Balkany a perdu 29 kilos. ” Tous les jours mon état de santé se dégradait et je pensais que j’étais en fin de vie. J’avais le sentiment que j’allais continuer comme ça encore quelques mois et que j’allais mourir. Aujourd’hui, je fais 75 kilos, j’en faisais 104 (…) mais ce n’est pas de la dépression, je le dis sincèrement. Mais plutôt la certitude que je vais mourir là, car je sens ma santé se dégrader de jour en jour. C’est-à-dire que je prends 15 ans en cinq mois, je suis comme un vieux en fin de vie qui se voit presque naturellement arriver à la fin. “

Cette longue interview n’est cependant pas du tout au goût des internautes qui se sont empressés de tacler la chaîne d’information BFMTV d’une part et Patrick Balkany lui même. Allan BARTE dit sur son compte Twitter : dans la série “les bandits riches sont des héros”, après Léa Salamé et Carlos Ghosn, voici Bruce Toussaint et Patrick Balkany, tout juste sorti de prison !#Balkany #BFMTV

Otez- moi d’1 doute, on est dans 1 monde parallèle là ? C’est la 4 ème dimension ? Il n’y a plus aucune once de déontologie ou de respect à @BFMTV ? Toutes les digues sont tombés, on nous fait passer Balkany pour Mandela, c’est 1 CAUCHEMAR. https://t.co/Zi9abUDsGn — Fouad Raoui (@Fraoui1983) February 13, 2020

Patrick Balkany, bien connu à Saint-Martin par de nombreux concitoyens est pour autant bien apprécié en général. On se rappellera la Villa Pamplemousse tant décriée par la presse nationale et si souvent pointée du doigt par ceux qui pensent qu’a Saint-Martin on ne paye rien et qu’ici, tout est camouflage et escroquerie, mais peut-être ne savez vous pas que Patrick Balkany a été un élément fort dans la vie économique de la radio locale “RADIO TRANSAT” et que sans lui, aurait probablement déjà disparue ?

Sans rentrer dans une quelconque polémique, nous sommes curieux de savoir si localement l’ancien maire de Levallois-Perret garde quelques amis localement à Saint-Martin ou si ici aussi, il devra désormais porter sur ses épaules toute la misère humaine à laquelle il est, pour beaucoup, forcément lié ?

