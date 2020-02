Affaire Collège-Lycée Victor Schoelcher : Menaces aux rédactions locales et autres, le rectorat réagit

PUB

Certains d’entre vous se rappellerons probablement du feuilleton judiciaire Collège-Lycée Victor Schoelcher entre la famille Héritier et la S.A.R.L. EPONINE qui à fait quelques unes de la presse locale de Saint-Martin

Pour autant, nous concernant, nous n’avons jamais réellement développé les différents rebondissements du sujet Ecole Frenet, Collège Victor Schoelcher.

Ce matin, nous avons reçu, comme toutes les rédactions locales ( en copie à toutes les rédactions avec adresses e-mails de celles-ci non cachées ) un e-mail, certes non ciblé, mais clairement menaçant. Nous nous faisons un plaisir de le partager avec vous et de vous préciser quelques points:

” Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir prendre note, en pièces jointes, de la décision du Tribunal de Fort de France condamnant la SARL EPONINE pour la contrefaçon de la marque déposée ” Collège-Lycée Victor Schoelcher “, et de la mise en demeure du Rectorat de Guadeloupe à l’encontre de ladite SARL.

Toute mention dans votre journal de l’établissement de Mme Carole HENRY sous le nom frauduleux ou approchant (notamment CLVS) de “Collège-Lycée Victor Schoelcher” sera l’objet de poursuite judiciaire, avec demande de dommage et intérêt.

Vous devez considérer être parfaitement informés.

Je reste bien évidemment à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.

Cordialement,

Marie HERITIER “

Le rectorat à répondu en date du 17 janvier à la requête de la famille Héritier positivement. Réponse en copie ci-dessous.

Mais soyons clair, à la lecture du dit jugement, nous mettons un bémol tout relatif à la possibilité pour la famille Héritier d’obtenir des dommages et intérêts si nous prenions le “risque” de mentionner dans notre média l’établissement de Mme Carole HENRY “ sous le nom frauduleux ou approchant (notamment CLVS) de Collège-Lycée Victor Schoelcher ” Oups… pardon, nous l’avons écrit…

Nous sommes tellement paniqués du risque encouru que nous avons aussi décidé de supprimer les articles écrits par Mr Héritier et publiés sur sxminfo durant ces 10 années de publication. En effet, nous ne souhaitons pas recevoir d’autres e-mails de menaces, qui nous vous l’accordons, ne nous font ni chaud ni froid, mais plutôt, nous agacent. Pour autant, le droit à l’oubli, si souvent souhaité par les internautes au point que Google, le populaire moteur de recherche internet en à fait un élément fort de ces dernières campagnes commerciales, vient d’être accordé à la famille Héritier sans que celle-ci le demande (la mgie du web sans doute…)

Seul vestige de leurs années populaires, ce post sera bien le dernier de la série judiciaire Internet / Presse ” Héritier & Co ” dans nos colonnes.

Le jugement cité ci-dessus :

PUB

PUB