coronavirus Covid-19 : ” Une très grave menace pour le monde ” alerte l’OMS

Le virus a reçu un nouveau nom de l’OMS et s’appelle désormais officiellement ” Covid-19 “

Annoncé mardi par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, cette nouvelle dénomination remplace celle de 2019-nCoV, décidée à titre provisoire après l’apparition de la maladie. Elle a été choisie de manière à être ” facile à prononcer ” , tout en restant sans référence ” stigmatisante ” à un pays ou une population particulière, a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le numéro un chinois s’est rendu lundi dans un quartier résidentiel de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la contagion et visiter un hôpital. A cette occasion, il est apparu avec le visage couvert d’un masque de protection. Il s’est aussi laissé prendre la température de l’avant-bras à l’aide d’un thermomètre électronique, un rituel désormais courant dans le pays à l’entrée des lieux publics.

Selon l’OMS, Covid-19 est une très grave menace pour le monde

Le coronavirus constitue une ” très grave menace ” pour le monde, a assuré mardi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). ” Avec 99 % des cas en Chine cela reste une grande urgence pour ce pays, mais cela constitue aussi une très grave menace pour le reste du monde “, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus à l’ouverture à Genève d’une conférence de l’OMS sur la maladie. Quelque 400 scientifiques doivent passer en revue durant deux jours les moyens de combattre l’épidémie, en se penchant sur sa transmission et sur les traitements possibles.

” Ce qui importe le plus, c’est d’arrêter l’épidémie et de sauver des vies. Avec votre soutien, c’est ce que nous pouvons faire ensemble “, a déclaré le chef de l’OMS aux participants. Il a notamment appelé tous les pays à faire preuve de ” solidarité ” en partageant les données dont ils disposent. ” C’est particulièrement vrai pour ce qui concerne les échantillons et le séquençage du virus. Pour vaincre cette épidémie, nous avons besoin d’un partage équitable “, a-t-il souligné.

En dehors de la Chine continentale, le virus a tué deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hongkong, et plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

Et dans la caraïbes ?

L’Institut Pasteur de Guyane, désormais en mesure de détecter le coronavirus s’il se présente. Le laboratoire de Guyane est le centre national de référence pour les virus respiratoires notamment. Si aucun cas de coronavirus n’a été suspecté en Guyane, le département affirme être prêt.

L’ARS Guadeloupe n’a pas beaucoup communiqué depuis le 25 janvier sur le sujet. L’ARS Guadeloupe avait pourtant prévu une communication en français, chinois, anglais et en espagnol à l’attention du grand public.

Saint Martin et Saint Barthélemy étant dans la boucle de l’ARS Guadeloupe, nous n’avons à ce jour aucune autre information concernant le Covid-19 sur nos îles du nord.

De son coté, les autorités portuaires de Guadeloupe ont pris des mesures préventives face au coronavirus déclenchant une réunion le 4 février à la capitainerie du grand port maritime de la Guadeloupe pour rappeler les procédures en vigueur aux professionnels de la mer.

En Martinique l’ARS semble être un peu plus communicante sur le sujet, le 6 et 7 février, elle confirmait qu’à ce jour, aucun cas suspecté ou confirmé n’avait été identifié en Martinique tout en précisant que comme toutes les Agences Régionales de Santé, l’ARS Martinique était fortement mobilisée à la demande du ministère des Solidarités et de la Santé, pour renforcer les mesures de sécurité sanitaire et de prise en charge pour anticiper le risque de Coronavirus.

Que sait-on réellement de ce virus et de la façon dont il s’attrape ?

Des explications claires dans ce reportage de France 2 de C. Sinz et A. Jacquet, que nous vous laissons découvrir ou re-découvrir.



