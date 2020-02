Pinky Chich’ Atelier : Un atelier ludique et récréatif de peinture sur céramique pour tous

PUB

Que l’on soit artiste accompli ou débutant, tout le monde peut venir peindre et décorer un objet unique et l’utiliser au quotidien.

Stephdeziles à voulu faire le test et est bien évidement revenue enchantée d’avoir créée ces deux premiers carreaux et surtout de l’accueil et du professionnalisme de Chichi. Elle nous a naturellement parlé du concept nous disant qu’il fallait le dire au plus grand nombre que cet atelier était, une “super idée” pour se détendre.

Ouvert fin 2019, cet atelier récréatif de peinture sur céramique est ouvert à tous, enfants, adultes, amateurs ou pas ! Chichi qui dirige l’atelier pourra vous orienter et vous aider a réaliser votre propre oeuvre. La cuisson de votre objet sera réalisé par l’atelier lui-même et vous pourrez alors le ramener chez vous !

Comment l’atelier fonctionne ? C’est assez simple, on choisit son objet et on le décore… Tous les accessoires sont fournis sur place, ainsi que les pigments (l’atelier propose une palette de plus de quarante teintes). On paye juste son objet (Tarifs à partir de 10 euros) et on repart chez soi avec son bol, assiette, carreau, boites etc… après cuisson bien entendu.

L’atelier est ouvert tous les jours du lundi au samedi y compris pendant les vacances scolaires. On peut y aller quand on le souhaite, il suffit d’appeler Chichi la veille pour s’assurer qu’il reste de la place (0690 54 58 39).

Tous les enfants, dès le plus jeunes âge peuvent s’initier à la peinture sur céramique mais pour les moins de six ans, ls enfants devront être accompagnés par un parent ou un adulte responsable.

L’atelier est ouvert du lundi au samedi de 14h00 à 18h00, le matin de 9h00 à 12h00 le mercredi et le samedi.

L’adresse ? c’est au 14-16 rue anegada – local n°16 Hope estate – 97150 SaintMartin

Un téléphone ? Renseignements et/ou réservations au 0690 54 58 39

La page Facebook : https://www.facebook.com/Pinky-ChichAtelier-101311207935812/

