Etats-Unis : Donald Trump acquitté par le Sénat

PUB

La news est tombé : Le Sénat a acquitté des deux chefs d’accusation Donald Trump, mercredi 5 février, à l’issue de son procès en destitution initié par la Chambre des représentants en décembre 2019.

Comme on pouvait s’y attendre, le président américain a reçu le soutien de tous les élus républicains ( sauf un ) pour ce vote final.

Dans le détail, 52 des 100 sénateurs américains ont déclaré le président américain non coupable du chef d’abus de pouvoir. Et 53 d’entre eux l’ont déclaré non coupable du chef d’entrave à la bonne marche du Congrès. Or, la Constitution des Etats-Unis imposait une majorité des deux tiers (67 sièges sur 100) pour déclarer coupable l’actuel président des Etats-Unis.

Que le monde se prépare à un deuxième mandat du président sulfureux… Donald John Trump, 45e président de l’histoire des états-unis risque fort de rester encore quelques années à la Maison Blanche à moins que l’Amérique trouve son remplaçant très, mais alors très rapidement.

Crédit photo Une: BRENDAN SMIALOWSKI

PUB

PUB