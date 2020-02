Gwad’air : Alerte rouge pour mauvaise qualité de l’air… Enfin, en Guadeloupe, car à Saint-Martin… On ne compte pas…

PUB

Ce lundi 3 février 2020, la concentration en particules fines PM10 dans l’air a dépassé les 80 μg/m3 en moyenne sur 24h, valeur correspondant au seuil réglementaire d’alerte.

Face à ce constat et conformément à l’arrêté préfectoral relatif à la qualité de l’air, la procédure d’alerte rouge est déclenchée (en Guadeloupe et Martinique…).

Cette pollution est principalement liée au passage des brumes de sables sur l’archipel guadeloupéen, mais également à l’activité humaine (combustion d’énergie fossile, moyens de transport, activités industrielles…).

Le préfet déclenche l’alerte rouge qualité de l’air et invite chacun à suivre les recommandations sanitaires ci-dessous et à respecter les mesures pour réduire les émissions polluantes.

Quelle indice atmosphérique est en cours actuellement à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ? ON NE SAIT PAS !

En effet, cette alerte ne concerne que la Guadeloupe et la Martinique… Malheureusement, on ne pourra en aucun cas vous donner une quelconque information sur un relevé de pollution lié aux particules fines sur les îles du nord car Gwad’air n’a aucun équipement ni dispositif technique à saint Martin et Saint-Barthélemy permettant de faire ces relevés.

Puisque les autorités n’ont aucun outil technologique pour alerter la population sur les dangers d’une pollution importante de l’air en particules fines, l’art Guadeloupe et Martinique nous laisse à penser qu’il est tout de même recommandé de réduire vos activités physiques et efforts importants en extérieur jusqu’à… On ne sait pas, enfin, pour le moment… Il suffira dans un premier temps de regarder au loin… Si vous pouvez de nouveau apercevoir Anguilla clairement alors probablement le seuil de pollution sera redevenu proche de la normale… Ou pas…

En bref, Gwad’air, l’association agréée par l’Etat qui surveille la qualité de l’air en Guadeloupe n’a plus de capteurs installés à Saint-Martin, et ce, depuis des lustres… Mais on ne compte probablement pas dans les statistiques…

