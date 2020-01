Les iles de Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy menacées par le coronavirus 2019 n-Cov ? La question se pose naturellement

PUB

Le bilan s’alourdit de jour en jour : 107 morts et près de 4.500 cas confirmés en Chine, principalement à Wuhan, placée en quarantaine. Le coronavirus a été détecté dans d’autres régions du monde, dont la France, l’Allemagne, l’Australie, le Japon, les états-unis d’Amérique…

En Outre-Mer, la vigilance est de mise :

À La Réunion, une astreinte régionale d’infectiologue est mise en place avec le CHU afin de pouvoir disposer immédiatement de l’expertise médicale en cas de signalement d’un patient possible. En Nouvelle-Calédonie, les contrôles aux frontières aériennes et maritimes ont été renforcées d’après notre confrère Nouvelle-Calédonie la 1ère. ” A l’heure actuelle, le risque d’introduction en Polynésie française de ce virus est considéré comme faible “, a de son côté informé le ministre polynésien de la Santé.

En Guadeloupe, l’Agence de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy informe qu’elle relaie sur son territoire les mesures préconisées par le ministère des solidarités et de la santé concernant le Coronavirus 2019 n-Cov.

Depuis hier, vendredi, des affiches d’information aux voyageurs ont été mises en place dans les aéroports de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Un affichage dans les ports sera aussi réalisé.

Les recommandations aux voyageurs provenant de Chine sont, qu’en cas de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires), il faut mettre un masque, utiliser des mouchoirs jetables, se laver les mains et contacter rapidement le Samu centre 15. Il ne faut pas attendre, ne pas sortir de son lieu de résidence pour consulter un médecin ou pour se rendre aux urgences. Le SAMU viendra chercher le patient, s’il l’estime nécessaire, pour le conduire à l’hôpital où il sera mis dans une

chambre en isolement jusqu’à confirmation ou non du cas.

Le SAMU de la Guadeloupe est prévenu sur la conduite à tenir ainsi que le service de maladies infectieuses et tropicales du CHU. De plus, l’ARS a adressé un message aux établissements de santé et aux médecins généralistes en leur transmettant les recommandations nationales. Ils peuvent prendre l’attache du SAMU et/ou contacter l’infectiologue référent du CHU si besoin.

Une foire aux questions concernant le Coronavirus 2019 n-Cov est disponible à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus.

L’ARS ne manquera pas d’informer la population en cas de malades confirmés sur notre territoire et précisera les mesures qui pourraient être mises en place.

