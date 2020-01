La carte de l’université Johns Hopkins permet de suivre en temps réel la propagation du Coronavirus 2019 nCoV à travers le monde

PUB

A l’heure des fausses informations qui se répandent rapidement, il est de mise de vérifier en permanence l’exactitude des dépêches que nous recevons depuis divers supports, ce qui est loin d’être simple !

Pour ajouter à la confusion, le gouvernement Chinois semble avoir supprimé les informations sur la maladie à ses débuts. Il y aurait au moins huit personnes qui ont été arrêtées en Chine, accusées d’avoir “publié ou transmis de fausses informations sur Internet sans vérification” concernant le coronavirus. Pour autant, des journalistes ont déclaré avoir été menacés et détenus après avoir écrit sur le virus.

Une carte produite par les chercheurs de l’université Johns Hopkins permet de suivre et de visualiser les rapports sur l’épidémie en utilisant les données des Centres américains et chinois de contrôle et de prévention des maladies, de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres sources. Au fur et à mesure de l’arrivée des rapports, la carte est actualisée avec le nombre total de cas confirmés, ainsi que ceux des décès et des guérisons. Chaque point rouge représente un foyer d’apparition de la maladie, dont la taille correspond à l’ampleur relative de contagion. En cliquant sur l’un d’entre eux, on obtient les informations relatives à la région.

Carte interactive de la propagation du Coronavirus 2019 nCoV

Si vous ne parvenez pas à consulter la carte, cliquez ici

Un graphique du tableau de bord montre la vitesse de propagation du virus en Chine continentale par rapport au reste du monde. Jusqu’à présent, le virus s’est propagé dans 13 autres pays, dont les États-Unis, la France, l’Allemagne, l’Australie et le Japon. Les experts s’attendent toutefois à ce que le nombre réel de personnes infectées soit beaucoup plus élevé que le total officiel. Alors que les autorités sanitaires ont déclaré penser que ce coronavirus serait moins virulent que le SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère), la ville de Wuhan a été mise en quarantaine et au moins douze autres villes ont imposé des restrictions de voyage, affectant ainsi quelque 33 millions de personnes.

