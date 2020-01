Coronavirus n-Cov 2019 : Ils nous ont juste donné un formulaire, c’est tout

PUB

Ils nous ont juste donné un formulaire, c’est tout ! : À Roissy, les passagers arrivant de Chine étonnés du dispositif sanitaire léger mis en place.

À la sortie de l’avion, il y avait une dizaine de secouristes et 2 ou 3 gendarmes , raconte à l’AFP Claude Laubrieut, l’un des premiers Français à sortir du vol Air France en provenance de Shanghai peu avant 6 h ce matin. Ils nous ont donné des instructions assez sommaires. Il n’y avait pas de questionnaire, ni de contrôle de température, ils n’ont même pas demandé d’où on venait en Chine , explique ce père de famille qui était accompagné de sa fille.

L’inquiétude est clairement palpable. Pour autant, tous les voyageurs en provenance de Chine doivent remplir un petit formulaire dans l’avion, avec toutes leurs coordonnées. “C’est une manière en quelque sorte de les tracer, de les suivre, si jamais les symptômes du virus se déclaraient quelques jours plus tard”, rapporte la journaliste Camille Guttin de France 3 depuis l’aéroport de Roissy. À leur arrivée, ces voyageurs peuvent également consulter un cabinet médical d’urgence.

Des sources indiquent que depuis ce dimanche midi, la cellule de surveillance semble avoir été renforcée car le personnel médical peut aller directement au contact des passagers pour effectuer des contrôles, par exemple des prises de température obligatoires.

Le temps d’incubation du coronavirus n-Cov 2019 est de deux à quatorze jours.

Les chiffres doivent être relativisés selon Bruno Lina, professeur de virologie : “On sait combien de cas sont détectés en Chine, mais dans l’épicentre de Wuhan on ne sait pas réellement combien il y a d’infections. Dans ces conditions, s’il y en a quatre à cinq fois plus, à ce moment-là on serait vraiment sur des chiffres extrêmement similaires à ce qu’on voit avec la grippe en France”, déclare-t-il. Les chercheurs ignorent encore quel type d’animal l’a transmis à l’homme et de quelle façon.

Agnès Buzyn : Bientôt de nouveaux cas de coronavirus en France ? Je m’y attend…

La ministre de la santé, Agnès Buzyn, avait déclaré au début de la crise : “Le risque d’introduction en France du coronavirus semblable au Sras qui a déjà fait six morts en Chine est faible mais ne peut pas être exclu” . Ce matin, au micro de RTL, elle précise que la situation à évoluée : “Bientôt de nouveaux cas de coronavirus en France ? Je m’y attends”, avant de poursuivre par “cet épisode risque de s’étendre dans les jours et les semaines qui viennent”. “Ce matin il y a 5 personnes en évaluation, mises en isolement et une dizaine de cas sont sous surveillance”.

Pas d’affolement pour autant

Agnès Buzyn prend soin de préciser que “toutes les personnes contaminées ont été en Chine. Nous n’avons pas de cas (contracté) en France. Les gens qui ont des symptômes ont probablement la grippe”. Elle ajoute aussi que “nous sommes les premiers à avoir mis au point un test, c’est pour ça que nous avons probablement détecté des cas”.

Ce dimanche, une rencontre est prévue avec le Premier ministre, Edouard Philippe, notamment pour évoquer la question des rapatriements.

De nombreuses sources scientifiques affirment pour autant que le total des personnes contaminées serait actuellement sous-évalué.

Sources: France 3 et AFP

