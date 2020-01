No Fake : Une offre d’emploi très originale de notre confrère le St.Martin’s Week ” Parce qu’il n’y a pas que la sécurité de l’emploi dans la vie “

Recruter est un des aspects les plus frustrants et compliqués de nombreux métiers surtout quand il s’agit de trouver son où sa chargé(e) de développement commercial.

Mais c’était sans compter sur la créativité et la gymnastique littéraire de notre confrère le St.Martin’s Week qui nous ont bien fait rire ce soir avec cette annonce “no fake” de recherche de son agent commercial.

En effet, cet agent sera et devra être : Indépendant, bilingue, sachant éventuellement se servir de rollers ou skates, avec un programme à la carte à savoir des horaires jour & nuit, semaine, weekend, sous l’autorité d’une équipe de direction a humeur changeante avec des clients pénibles et un salaire proche de la gloire.

On soulignera, connaissant bien la dite équipe, qu’elle est effectivement bien investie et dynamique, nous vous le garantissons !

Un petit bémol quand même dans la présentation de l’équipe qui nous interpelle serait l’utilisation de l’adjectif ” jeune “, car ils ne le sont plus vraiment… Quoi que, tout est relatif…

De toute façon, cela importe peu, vous n’aurez probablement pas de reconnaissance sur votre investissement sans oublier que cette équipe, à humeur changeante, vous demande comme petit plus, d’être mauvaise langue à votre temps perdu afin de délier les plus dures et d’avoir également, une excellente prépondérance auditive…

Bref… Après, si on aime les challenges…

L’annonce originale :