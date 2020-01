Boeing abattu en Iran : 2 missiles en cause

Après deux jours à le nier, ils ont fini par reconnaître qu’ils avaient confondu l’avion d’Ukrainian International Airlines avec un “missile de croisière”.

Ce mercredi 15, le New York Times met en lumière une nouvelle vidéo de cette catastrophe aérienne dans laquelle il semble que les gardiens de la révolution ont tiré deux projectiles d’affilée.



Le journal précise également que la date qui apparaît en haut à droite est différente de la date réelle en raison des paramètres de l’appareil photo. Ils soulignent que l’utilisateur qui a enregistré la vidéo utilise un calendrier persan au lieu d’un calendrier grégorien et affiche donc «2019-10-17» et non le 8 janvier correspondant.

La vidéo a été enregistrée par une caméra de vidéosurveillance à seulement sept kilomètres de la base militaire.

Le président iranien Hassan Rohani a quant à lui assuré que son pays devait “punir” tous les responsables du crash.

“Le pouvoir judiciaire devrait former un tribunal spécial avec un juge de haut-rang et des dizaines d’experts. Ce n’est pas un cas ordinaire. Et le monde entier pourra y assister”, a-t-il déclaré.

Alors que l’escalade militaire entre l’Iran et les Etats-Unis semble avoir marqué le pas, les Européens appellent à la prudence, dans un contexte de calme précaire.

“Sur la base des informations disponibles, étant donné le climat actuel, nous recommandons par précaution d’éviter le survol de l’Iran à toutes les altitudes, jusqu’à nouvel ordre”, a déclaré Stefan de Keersmaecker, porte-parole de la Commission européenne.