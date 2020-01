Rencontre des élus de l’exécutif avec le Préfet Dominique Lacroix qui conduit la mission de révision du PPRN par anticipation

Rencontre des élus de l’exécutif avec la mission Lacroix

Le Président Daniel Gibbs et les membres du Conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Martin ont rencontré, mercredi 08 janvier 2020, le Préfet Dominique Lacroix, inspecteur général de l’administration, accompagné par monsieur Jean-François Desbouis, représentant le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), dans le cadre de la mission chargée de réviser le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) par anticipation, diligentée par l’Etat.

Cet échange a été l’occasion pour le Président Gibbs et son exécutif d’exposer les difficultés et les tensions rencontrées par le territoire face à l’implémentation du PPRN par anticipation et de proposer des solutions visant à lever certaines restrictions et à privilégier la prévention plutôt que l’interdiction de construire dans les zones fortement exposées.

Réceptif à ces problématiques et à l’inquiétude de la population installée sur le littoral, le Préfet Lacroix a indiqué que sa mission avait toute la latitude pour rencontrer les acteurs locaux, identifier avec eux les points de blocage du PPRN et proposer des solutions modificatives.

Dans cette optique, il a été convenu qu’une séance de travail entre la mission Lacroix, les élus et la Direction de l’Urbanisme de la Collectivité, serait programmée cette semaine dans le but de repérer les points d’achoppement du PPRN par anticipation et d’engager des discussions visant à y remédier.

Selon les informations transmises par le préfet Dominique Lacroix et Jean-François Desbouis, l’objectif de la mission est d’engager un travail de concertation avec les acteurs saint-martinois ces dix prochains jours, afin de comprendre les attentes et de proposer un nouveau règlement, après le 15 mars 2020, date de clôture de la mission.

Le président Daniel Gibbs et ses élus comptent désormais sur la connaissance du territoire et des risques majeurs du Préfet Lacroix et sa capacité d’écoute, pour accompagner Saint-Martin dans ce processus de révision et aboutir in fine à un règlement du PPRN qui prenne en compte les réalités du territoire et les attentes de nos concitoyens, tout en protégeant les populations exposées.