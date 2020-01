” Ne menacez jamais la nation iranienne ” : Réponse du président Hassan Rohani à Donald Trump

” Ceux qui avancent le chiffre 52 devraient se souvenir du numéro 290. #IR655 “, poursuit-il, évoquant la destruction du vol 655 d’Iran Air par un bâtiment de l’US Navy, qui a fait 290 morts en 1988.

Dimanche, Donald Trump a précisé que les 52 sites iraniens identifiés représentaient les 52 Américains qui ont été retenus en otage à l’ambassade américaine de Téhéran en 1979.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 6 janvier 2020