La Collectivité de Saint-Martin vous informe des festivités du nouvel an, organisées sur le Front de mer de Marigot, le vendredi 03 janvier 2020.

Le feu d’artifice sera tiré à 21 heures.

FEU D’ARTIFICE ET CONCERT SUR LE FRONT DE MER DE MARIGOT, LE VENDREDI 03 JANVIER !

La Collectivité de Saint-Martin a le plaisir d’inviter la population au feu d’artifice du nouvel an, qui sera tiré le vendredi 03 janvier à 21 heures, depuis la baie de Marigot.

Un concert gratuit est également programmé, le vendredi 03 janvier de 18h00 à 23h00, sur le Front de mer de Marigot, mis en scène par l’association Kalaboom.

La Collectivité de Saint-Martin vous invite à venir nombreux profiter des festivités de la nouvelle année.

*******************

ARRETES DU PRESIDENT – CONCERT ET FEU D’ARTIFICE DU NOUVEL AN

AR122-2019 : Dans le cadre de l’organisation du « Peace Concert », il est porté autorisation de fermeture temporaire du parking réservé aux artisans des taxis sis sur le Front-de-Mer de Marigot du Jeudi 02 Janvier 2020 à 15 Heures au Samedi 04 Janvier 2020 à 08 Heures du matin.

AR123-2019 : Dans le cadre de l’organisation du « Peace Concert », il est porté fermeture temporaire d’une portion du Boulevard de France le Vendredi 03 Janvier 2020. Cette interdiction s’appliquera dans la portion du Boulevard de France comprise entre le restaurant « L’Express by Bacchus » jusqu’à l’intersection de la Rue Félix Eboué, le Vendredi 03 Janvier 2020 de 15 Heures à 23 Heures 30 minutes.

AR124-2019 : Dans le cadre de l’organisation du « Peace Concert », il est porté interdiction de stationnement de tout véhicule dans une portion du Boulevard de France le Vendredi 03 Janvier 2020. Cette interdiction s’appliquera dans la portion du Boulevard de France comprise entre le restaurant « L’Express by Bacchus » jusqu’à l’intersection de la Rue Félix Eboué, le Vendredi 03 Janvier 2020 de 15 Heures à 23 Heures 30 minutes.

AR125-2019 : Dans le cadre de l’organisation de la manifestation intitulée « Peace Concert », il est porté autorisation d’organiser à titre temporaire et révocable diverses animations musicales et culturelles sur podium, le Vendredi 03 Janvier 2020 de 18 Heures à 23 Heures sur le parking réservé aux artisans taxis du Front-de-Mer de Marigot. A cette occasion divers stands de vente de nourriture, de boissons et plats traditionnels seront installés de part et d’autre sur le parking.

Le comité organisateur devra prendre toutes dispositions pour la sécurité des personnes et des biens. La police territoriale est chargée de la bonne exécution des arrêtés.