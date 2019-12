Le parquet détaché de Saint-Martin & Saint-Barthélemy communique : Appel à témoins

A l’occasion de blocages illicites des voies ouvertes à la circulation routière, de nombreuses infractions à la loi pénale sont constatées sur St Martin depuis le 11 décembre dernier : entrave à la circulation, vols, attroupements armés, dégradations de biens privés et public, violences aux forces de l’ordre, incitation à commettre ces infractions..

En complément des enquêtes judiciaires en cours pour identifier les auteurs et instigateurs de ces infractions, le parquet invite les citoyens victimes ou témoins d’actes répréhensibles à communiquer à la gendarmerie de Marigot toute plainte utile et documentée et à fournir, même de manière anonyme, des images ou vidéos mentionnant les dates et lieux d’exactions ou blocages qu’ils auraient pu constater eux même, et qui pourront aider à l’identification et à la poursuite pénale des auteurs.