Saint Martin : Claire Javois, députée des îles du nord s’exprime sur la situation de Saint Martin

Pendant des mois, les St Martinois ont participé aux réunions publiques, ils ont usé de leur droit à manifester pacifiquement contre l’élaboration d’un PPRN à marche forcée.

Les a-t-on entendus ? Non : le PPRN a été adopté par anticipation au mois d’août.

A-t-on pris en considération leurs avis ? Non, et la commission d’enquête publique rend un avis favorable et sans appel et se félicite de « prendre en compte les attentes… du Président de la République ».

La « violence inacceptable » que dénonce la Ministre des outre-mer ce soir couve depuis de longues semaines, elle ne pouvait l’ignorer : j’ai eu l’occasion de la mettre en garde personnellement à plusieurs reprises.

Les St Martinois ne sont ni des idiots dangereux, ni des enfants gâtés, ils savent ce qu’est un PPRN et personne ne veut le chaos, l’anarchie, l’absence de règles… Ils ne veulent simplement pas de CE PPRN anticipé, élaboré sans eux et, beaucoup le redoutent, contre eux.

Je ne prendrais pas part au « comité local d’appui au dialogue » présidé par l’ex préfet Lacroix que la Ministre annonce vouloir mettre en place au mois de janvier, pour «corriger» à la marge les “erreurs” de ce PPRN anticipé.

Si l’Etat veut envoyer un message fort aux St Martinois :

· Qu’Il retire son PPRN anticipé,

· Qu’Il nomme à St Martin dans les meilleurs délais le Préfet de plein exercice que l’on nous promet depuis 2 ans, avec lequel nous – élus, socioprofessionnels, citoyens – prendront le temps de co-construire un PPRN qui convienne à tous.

Claire Javois