Saint Martin : La collectivité n’est pas en mesure d’assurer le transport scolaire mardi 17 décembre

La Collectivité de Saint-Martin informe les parents d’élèves qu’elle n’est en mesure de mobiliser les transports scolaires pour la journée de mardi 17 décembre, ni de nettoyer les classes à temps pour demain matin.

La CTOS n’a pas non plus été en mesure de reconstituer les stocks et d’effectuer la préparation des repas de la cantine.

Dans ce contexte difficile pour les élèves, la Collectivité de Saint-Martin conseille aux parents des élèves inscrits dans le public, de garder les enfants à la maison mardi 17 décembre.

La Collectivité de Saint-Martin vous tiendra informés de l’évolution de la situation pour les journées de jeudi et vendredi.