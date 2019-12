Saint Martin : La Collectivité organise le nettoyage du domaine public

La Collectivité de Saint-Martin informe ses usagers du redémarrage des prestations de ramassage des déchets et de nettoyage du domaine public dans les zones accessibles.

Nos entreprises prestataires disponibles ont été déployées sur l’ensemble des zones accessibles depuis ce matin, lundi 16 décembre, pour effectuer le ramassage des déchets. Une entreprise supplémentaire a été réquisitionnée pour effectuer le ramassage des encombrants restant sur les lieux de manifestation et nettoyer les rues dans les secteurs situés entre Agrément, Marigot St James et Galisbay. Ce déploiement du nettoyage a été organisé en tenant compte des blocages encore en cours et des entreprises disponibles pour assurer ces prestations.

D’autres mesures seront mises en place ces prochaines heures, au fur et mesure de l’évolution de la situation, pour nettoyer les quartiers.

La Collectivité vous remercie de votre compréhension.