ACTE DE VANDALISME SUR LES VÉHICULES ET LES LOCAUX DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE SAINT-BARTHELEMY

Si l’intelligence de la situation échappe manifestement à quelques-uns il semble utile de rappeler que les Îles du Nord bénéficient encore aujourd’hui d’une situation enviable si l’on se compare plus précisément à la Martinique et la Guadeloupe qui connaissent actuellement une situation épidémique et sanitaire critique. Il revient également au Préfet dans les Îles du Nord de prendre compte cette situation inédite en solidarité aux Antilles mais aussi par anticipation de ce que nos territoires pourraient prochainement traverser.