Saint-Martin, Presse locale : SXMINFO.FR est a vendre…

Le souhait de tourner la page et de faire autre chose n’est pas né hier. Il est juste le moment de me séparer de cet outil extraordinaire qui a pu faire vibrer beaucoup d’entre nous.

Né le 15 juin 2010 sur le coin d’un bureau bercé entre le malentendu de la TGCA et l’envie d’en découdre avec nos politiciens, SXMINFO n’avait pas prévu de devenir un média numérique aussi populaire, popularité qui a duré des années.

En effet, le lecteur s’y était largement retrouvé, la fréquentation, c’était totalement emballé, dépassant de loin les espoirs de son créateur. C’est en 2012 qu’on peut clairement dire que SXMINFO est pleinement intégré dans le paysage médiatique saint-martinois, et ce , malgré de nombreuses embûches, menaces et autre plaisir de la société moderne.

C’est clair que la ligne éditoriale est corrosive, les sources sont prolixes à livrer le croustillant et la grogne populaire y trouve largement de quoi satisfaire son désir de tribune libre tant, la période se durcit économiquement et politiquement… Quoiqu’il reste de mise de s’y aventurer en usant de pseudo divers et varié.

Peut importe, son créateur est intimement convaincu que son devoir est de garder la tête hors de l’eau et de permettre à SXMINFO de vivre, encore plus longtemps, plus loin…

Ce qu’il va faire avec d’autres journalistes convaincus que cette mission est importante. Et puis, quel outil ! Après tout, on ne vit qu’une fois ! Et même si l’alchimie a toujours été compliquée à prendre, probablement de mon manque de flexibilité, j’ai tout fait pour garder en ligne cette archive numérique locale. Il faut maintenant du sang neuf pour que SXMINFO puisse à nouveau faire vibrer la toile locale et extra locale… Ce média mérite de vivre encore longtemps.

Dynamique de référencement absolument indispensable en presse numérique:

Le site fonctionnel et à jour, référencement Google Actualité actif, Marque déposée INPI, plusieurs milliers d’articles en archive, page Facebook pro avec pratiquement 20 K abonnés…

Pour tout renseignement, un e-mail : [email protected]

À la base, développé avec le CMS WordPress, plusieurs versions techniques vont accompagner le média dont une gracieuse contribution de deux Geeks locaux en 2012, Matt et Sandra, sur une plateforme joomla qui ne va pas cependant correspondre au besoin de souplesse qu’un média moderne puisse espérer et va laisser place de nouveau au moteur WordPress en 2013. C’est toujours le cas aujourd’hui.

Dès le départ, ce qui fait surtout la particularité de SXMINFO est le référencement de celui-ci sur les moteurs de recherche et bien évidement l’indexation en temps réel dans Google Actualités.

Les articles publiés sont ainsi référencés en temps réels et souvent présents au côté des gros médias nationaux dans les rubriques de l’actualité internationale, nationale, régionale sans oublier locale, SXMINFO a été durant des années le seul média numérique à disposer de ce référencement sur les îles du nord. Les confrères, on mit du temps avant d’utiliser à leur tour cet outil fantastique.

Merci à vous tous, merci à Igor, Nicolas, Patrick, Anne, Claude, Julie, Christian, Pierre, Marc, Sandra, Melissa, Sophie, jean… Sans vous, pas de SXMINFO…

Florent Letuvee, créateur du site SXMINFO