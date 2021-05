Devenir Télépilote de Drones Professionnel avec Carapresse Images et commercialiser vos images en toute légalité

Quelles activités pour un pilote de drone ?

Plus dynamiques et bien moins coûteux qu’un hélicoptère, ces appareils offrent de nouvelles possibilités de prise de vue, et sont de plus en plus utilisés dans le tournage de vidéos ou la prise de photographies.

Les entreprises de BTP peuvent avoir recours à des pilotes de drones pour contrôler des chantiers, le domaine du tourisme est demandeur d’images en tout genre, les agences immobilières afin de mettre en valeur des biens destinés a la location ou à la vente…



Vous pouvez, dans votre activité de pilote de drone, être amené à réaliser les missions suivantes :

– Contrôle d’infrastructures (toitures, environnement etc.)

– Prises de vue de bâtiments ou d’événements en agglomérations

– Photogrammétrie et relevés techniques

– Reportage photo ou vidéo auprès de particuliers ou de professionnels (Youtubeurs, réalisateurs, presse, magazines…)

Les entreprises font régulièrement appel à des drones pour mener des missions de natures très variées.

Pour réaliser des missions professionnelles par drone, il est obligatoire de vous enregistrer auprès de la DGAC. Pour cela, il vous faut passer le Certificat Théorique Télépilote CATT, rédiger un MANEX (MAP) et suivre une formation pratique en centre.

Carapresse Images basé à Saint-Martin vous accompagne sur chacun de ces points, jusqu’à votre enregistrement à l’aviation civile et votre première notification de vol.

Théorique + Pratique + MANEX : Tout pour devenir Télépilote professionnel

– Certificat de formation Pratique – Télépilote de drone

– Formation et accompagnement pour votre examen du Certificat Théorique de Télépilote de drone – (diplôme à passer dans un centre d’examen de la DGAC – Direction générale de l’aviation civile)

– Aide à la création de votre MANEX (Manuel d’Exploitation)

– Aide et accompagnement demandes protocoles aéroports (Saint-Martin, Guadeloupe ect…)

Durée de la formation : 10 journées complètes, soit 10 demi-journées pour la formation théorique (dans nos locaux à Marigot) et 10 demi-journées pour la formation pratique (sur notre terrain en partie française).

A l’issue de cette formation, vous aurez toutes les informations sur les obligations administratives pour devenir opérateur de drones, notifier correctement vos vols en agglomération, établir les demandes de dérogation éventuelle, établir et compléter votre manuel d’exploitation (MANEX) vous permettant de voler en toute légalité et de commercialiser vos images officiellement.

Session 2021 (Maximum 6 personnes par session):

Du 7 au 18 juin 2021 (Incomplet)

Du 6 au 17 septembre 2021 (Complet)

Du 8 au 19 novembre 2021 (Incomplet)

Tarif : 2 800 € | Formation complète – Financement possible via CPF, Pôle Emploi & AFDAS

Renseignements dans nos locaux à Marigot au 1 rue du Tribunal (en face le jardin de la Collectivité, Octopus Centre d’Affaires / Octopus Telecom ) mais aussi par téléphone au +590 43 43 00 ou sur notre site internet page contact https://carapresse.com ou encore sur la page Facebook : https://www.facebook.com/carapresse

Carapresse Images est membre de l’Unepat (Union Nationale des Exploitants et des Professionnels de l’Aéronautique Télépilotée) et adhérant de la Fédération Professionnelle du Drone Civil