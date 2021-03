9e édition de la Saint-Martinoise : Une course 100% féminine

Le samedi 13 mars 2021, l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin (ASCSM) organise la 9e édition de la Saint-Martinoise, une épreuve de course et de marche 100% féminine. L’occasion pour le club de célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Même si pour cette année le concept reste le même, c’est-à-dire célébrer la femme sportivement, bouger, se faire plaisir, tout en s’amusant avec un défi de 5km à relever à son rythme, en cette année particulière le mot d’ordre sera « Let’s Run Safely » !



Pour cela, la course sera limitée à 200 coureuses et marcheuses. Le masque sera exigé sur la ligne de départ. Mais il pourra être enlevé une fois de départ, mais devra être porté une fois dans la zone d’activités après course. L’ASCSM fait appel à la discipline de toutes, afin que le club continue à avoir la chance d’avoir des événements sportifs sur l’île.

Le programme de cette édition débute à 15h30, avec un échauffement collectif, à 16h00 aura lieu le départ de la course et de la marche et à 17h00 une Zumba avec Maribella de Bella’s Fitness Coaching. Enfin, à 17h30, une tombola permettra de gagner 5 billets d’avion offerts par Air Caraïbes, et à 17h45 aura lieu la remise des récompenses.

La Saint-Martinoise comprendra 3 épreuves. Tout d’abord la course individuelle avec 2 catégories, les moins de 40 ans, les « Misses », et les plus de 40 ans, les « Ladies », pour qui un certificat médical sera obligatoire.

La seconde épreuve consistera en une course en équipe mère-fille, pour laquelle la moyenne des deux temps, mère et fille, est faite sans nécessité de courir ensemble. Un certificat médical sera également obligatoire.

La marche sera la troisième épreuve, pour laquelle le certificat médical n’est pas obligatoire.

La participation est de 10 euros et les inscriptions sont possibles en ligne sur le site www.sport-timingcaraibes.com jusqu’au 11 mars 2021 à 16h00. Une licence FFA, ou un certificat médical de non contre-indication pour la course à pieds en compétition sera exigé.

La récupération des dossards et des tee-shirts se fera le vendredi 12 mars 2021 de 14h00 à 18h00, et le samedi 13 mars 2021 de 8h00 à 12h00 à la Halle des Sports Jean-Louis Vanterpool.

Le départ de la Saint-Martinois sera donné au Front de mer, face à l’ancien Mini Club, et empruntera le parcours en direction du rond point du cimetière, puis du rond point de l’Office du Tourisme, entrée dans Marigot, rue Low Town, rond point de Bellevue, rue de Hollande, rond point d’Agrément, front de mer de Galisbay, gare maritime et arrivée au Front de mer.

Les organisateurs rappellent que pour cette 9e édition, seulement 200 inscriptions seront possibles.

SMBN