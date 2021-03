Espèces menacées : La Liste rouge publiée

A l’occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, la Liste rouge des espèces menacées en France dresse son bilan. Un inventaire issu de 13 années d’évaluations et d’analyses menées sur la faune et la flore en France et en Outre-mer.

Riche d’une remarquable biodiversité, la France abrite dans ses territoires de métropole et d’Outre-mer de nombreuses espèces menacées. Grâce à la Liste rouge, elle dispose d’une base scientifique pour identifier les priorités et agir pour les protéger.

Le Comité français de l’UICN et l’UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN) publient le bilan de 13 années de résultats, obtenus depuis le lancement de la Liste rouge nationale en 2008.

Ainsi, 13 842 espèces ont été évaluées en France métropolitaine et en Outre-mer, 2 430 espèces sont aujourd’hui menacées, et 187 espèces ont disparu de France ou sont déjà éteintes au niveau mondial.

Grâce aux analyses menées, la Liste rouge agit comme un véritable baromètre de l’état de santé des espèces en France et en Outre-mer.

Ces résultats ont été obtenus avec l’appui de 31 organisations partenaires et plus de 500 experts mobilisés. Ils contribuent à identifier les priorités d’actions, à surveiller les évolutions et à préserver les espèces menacées.

En ce qui concerne les Antilles-Guyane, 13% des oiseaux et des poissons sont menacés en Guyane, ainsi que 10% des reptiles terrestres et 16% des mammifères marins. En Martinique, ce sont 47% des reptiles, 28% des mollusques et 21% des oiseaux qui sont menacés.

Pour la flore, les menaces de disparition concernent 15% des plantes vasculaires indigènes de Guadeloupe. La flore vasculaire concerne l’ensemble des plantes à fleurs (phanérogames), des fougères et des plantes alliées (Monilophytes).

Plus d’infirmations sur la Liste rouge sur le site https://uicn.fr/liste-rouge-france/.

SMBN