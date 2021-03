France Relance : Construction de la nouvelle Cité Administrative et Judiciair

Les premiers panneaux d’information ont été installés en bordure du chantier de la Cité Administrative et Judiciaire qui verra le jour prochainement.

C’est le vendredi 26 février 2021 que les panneaux ont été installés pour ce projet de construction, qui sera suivi par le préfet Serge Gouteyron. Ce projet d’envergure a été rendu possible grâce à un investissement d’un montant de 38 millions d’euros, dans le cadre du Plan de Relance de l’Etat.



La Cité Administrative et Judiciaire, qui sera située à Concordia, à proximité des locaux actuels, accueillera l’ensemble des agents de la préfecture et des unités territoriales, ainsi que le nouveau Palais de Justice et le vice-rectorat.

La préfecture des îles du Nord précise que d’autres panneaux, apportant plus de précisions, seront installés à l’entrée du chantier.

Avant le début effectif des travaux, l’INRAP (Institut de recherches archéologiques préventives) de Saint-Martin interviendra sur le site.

La préfecture informe qu’elle procédera régulièrement à des points d’étape, afin de renseigner la population sur l’avancée des travaux. La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’APIJ (Agence pour l’immobilier de la Justice).

SMBN