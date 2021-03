Emploi : Installation du SPE à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Le jeudi 25 février 2021, s’est déroulée en préfecture l’installation du Service Public de l’Emploi (S.P.E) pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Placé sous l’autorité du préfet Serge Gouteyron, le SPE est composé des représentants de Pôle Emploi, des Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de l’Unité Territoriale de la DIECCTE, de la PAIO ou Mission Locale, des organismes de placement, spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, de l’AGEFIPH et des partenaires sociaux.

Le Service Public de l’Emploi a pour vocation de développer l’emploi et de sécuriser les transitions professionnelles, en particulier pour les publics jeunes et les plus fragiles, sur le marché du travail en assurant la meilleure coordination possible entre tous les acteurs chargés de la politique de l’emploi.

Ce dispositif a pour mission d’élaborer une stratégie territoriale pour l’emploi, tout en améliorant la qualité des prestations servies aux usagers. Les outils nationaux des politiques de développement et de maintien de l’emploi seront mis en œuvre par le SPE, afin de rendre plus performant le retour à l’emploi et l’insertion, autant sur l’aspect qualitatif que quantitatif.

Pour répondre efficacement aux défis de l’insertion sur le territoire ; dégradation du marché de l’emploi, mise en œuvre des dispositifs d’aide au développement de l’emploi, mobilisation du fonds d’inclusion dans l’Emploi, le SPE se réunira régulièrement dans deux configurations.

Tout d’abord une instance stratégique sous la présidence du représentant de l’État, dédiée à la préparation, à la définition et au suivi régulier de la stratégie territoriale pour l’emploi, et ensuite une instance technique, sous la présidence de la DIECCTE, dédiée au suivi régulier du déploiement des politiques d’emploi et à la préparation du SPE stratégique.

Plusieurs outils sont à disposition pour mener à bien cette mission, notamment, le Parcours Emploi Compétences (PEC), les Contrats Initiative Emploi (CIE) CIE Jeunes, les Emplois Francs, la Garantie Jeunes, les Aides à l’embauche, les Aides à l’embauche Alternance et les Aides FONJEP (Fonds de coopération jeunesse et éducation populaire).

Le représentant de l’État veillera à la mise en place effective et rapide de cette organisation à Saint-Martin, avec l’appui de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE), au bénéfice du tissu économique et social des îles du Nord.