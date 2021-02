Tourism Awareness : L’Office de tourisme invite tous les jeunes à répondre à un questionnaire

Le 19 janvier dernier, la Présidente de l’Office de tourisme, Valérie Damaseau, et le service « Marché Local », lançaient le programme Tourism Awareness. A travers un slogan fort, « I am, You are, We are Friendly Saint Martin », cette action inédite a pour objectif de faire connaître l’île à ses habitants.

Cette opération a pour objectif d’éveiller les consciences sur le formidable potentiel touristique de l’île et son impact économique. La jeunesse est l’avenir de la destination et se trouve au cœur de ce projet, considère l’Office de tourisme.

Avec le questionnaire « Growing up on the Friendly Island », l’Office de tourisme fait appel aux jeunes de 15 à 25 ans afin d’évaluer leur niveau de connaissances de l’île et leurs centres d’intérêt.

Ainsi, l’Office de tourisme encourage les jeunes à répondre à une quarantaine de questions parmi lesquelles, « Savez-vous combien de plages compte Saint-Martin ? » ou encore « Quels sont vos influenceurs locaux préférés ? ».

Leurs réponses permettront par la suite de créer une série de vidéos inspirantes et de sensibiliser efficacement les jeunes au produit touristique de la Friendly Island !

Les jeunes âgés entre 15 et 25 ans peuvent ainsi participer au développement de l’île. Le questionnaire Google Forms est disponible sur la page Facebook www.facebook.com/ot.sxm, ou en cliquant directement sur le questionnaire en anglais, https://forms.gle/Ttcvd1v2dSAGbHxH6, ou le questionnaire en français, https://forms.gle/Ee4PbxfQ4NCeQyV89

SMBN