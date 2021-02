Port du masque pour les enfants : La députée des îles du Nord interpellée

Suite à la décision gouvernementale portant obligation du port du masque pour les enfants à partir de l’âge de 6 ans, dans les écoles, le Collectif des parents de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a attiré l’attention de la députée Claire Guion-Firmin, députée de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sur cette obligation.

Dans ce communiqué, la députée assure partager « votre diagnostic, comme vos inquiétudes », et affirme être « formellement opposée à une telle mesure pour nos écoliers ». Claire Guion-Firmin précise avoir immédiatement alerté les ministres de la Santé et des Outre-mer, ainsi que la direction de l’ARS, « sur cette mesure qui me paraît aussi inefficace que pénalisante, autant pour nos jeunes que leurs équipes pédagogiques ».

La députée souligne qu’elle participera, ce jeudi 25 février à 14h30, à la visioconférence organisée avec la Rectrice de Guadeloupe, « cette réunion sera de nouveau pour moi, l’occasion de m’opposer catégoriquement à la disposition que l’on veut imposer à nos enfants ».

La députée Claire Guion-Firmin termine son courrier en assurant que le Collectif des parents des îles du Nord peut compter « sur mon soutien plein et entier » et qu’elle reste à son entière disposition.

SMBN