Covid-19 en Guadeloupe : Les mesures de lutte contre l’épidémie se renforcent

Dans un communiqué, la préfecture de Guadeloupe signale que la propagation de l’épidémie de Covid-19 connaît une accélération de 20 % en une semaine sur l’archipel, avec 166 cas détectés entre le 15 et le 21 février. Aussi, le préfet Alexandre Rochatte a décidé de renforcer les mesures de lutte contre la pandémie.

Le taux d’incidence atteint désormais le seuil d’alerte, à 50/100 000 habitants sur le territoire contre 46/100 000 la semaine précédente, et le taux de positivité atteint 6,5 %, contre 5,1 % la semaine précédente.

Au dimanche 21 février, 44 cas de variants étaient confirmés en Guadeloupe, contre 10 la semaine précédente.

Ainsi, le préfet a décidé, en lien avec les membres du comité des élus réuni le mardi 23 février 2021, de renforcer certaines mesures existantes pour faire face à la reprise de l’épidémie, et de mettre en œuvre de nouvelles mesures.

Et d’avertir qu’il a été évoqué les étapes suivantes qui verront de nouvelles mesures plus restrictives s’appliquer, si celles renforcées aujourd’hui s’avèrent insuffisantes à enrayer l’augmentation constatée.

Le préfet Rochatte prévient qu’à compter du 25 février, il sera veillé strictement au respect du nombre maximal de 6 personnes lors des rassemblements, excepté les manifestations revendicatives et les cérémonies funéraires.

A compter du 25 février, dans les magasins, les musées et les salles d’exposition permanente, la surface minimale par personne est portée de 4 à 8 m² dans les parties ouvertes au public.

À compter du 1er mars, les jauges des spectateurs sont abaissées à 300 au lieu de 600 pour les compétitions de football dans les stades, à 150 au lieu de 300 pour les gymnases et piscines avec gradins.

À compter du 1er mars, les centres commerciaux de plus de 20 000 m², soit Destreland et Milénis, seront fermés au public. Les seules activités autorisées sont la livraison et le retrait de commandes. Les commerces alimentaires, des pharmacies et les restaurants sont autorisés à rester ouverts dans les conditions habituelles dans le respect des protocoles sanitaires.. Des mesures de soutien et d’accompagnement économiques sont proposées aux entreprises concernées.

Concernant les lieux de culte et restaurants, la distance minimale est toujours de 2 mètres entre chaque personne, ou groupe de six personnes du même foyer.

Les contrôles menés par les services de l’État et les services de police et de gendarmerie sont d’ores et déjà renforcés pour assurer le strict respect des mesures sanitaires et gestes barrières.

Ces nouvelles mesures sont applicables jusqu’au 9 mars 2021 inclus. Si celles-ci ne suffisent pas et qu’une nouvelle dégradation de la situation devait advenir, y compris avant le 9 mars, le préfet pourra être amené, en lien avec les élus du territoire, à prendre un certain nombre de mesures supplémentaires de freinage épidémique, parmi lesquelles, notamment, la mise en place d’un huis clos sportif en salle comme en plein air, voire l’interdiction des entraînements et/ou des compétitions, l’interdiction d’accès entre 11h30 et 14h30 aux plages, rivières et carbets, en sus du maintien de l’interdiction d’accès après 19h, et l’abaissement de la capacité d’accueil et la restriction des horaires d’ouverture des établissements recevant du public (magasins, restaurants, lieux de culte, etc).

Enfin, si cela est nécessaire, notamment si le seuil de positivité et taux d’incidence devaient dépasser des seuils qui indiqueraient que l’épidémie n’est pas maîtrisée, des mesures de couvre-feu pourront être décidées.

SMBN