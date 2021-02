Etablissement de l’eau et de l’assainissement : Travaux en cours sur les réseaux

L’EEASM a débuté, ce lundi 22 février, deux opérations au bénéfice de l’assainissement et de l’adduction en eau potable pour répondre notamment aux besoins qu’imposent les projets de développement du territoire comme la construction du Collège 600 à la Savane par exemple.

Les secteurs de la Savane et de Grand-Case/Hope Estate vivent un développement infrastructurel assez fort et il appartient à l’EEASM de garantir que ce développement, et celui à venir, ne soit pas contraint par des problématiques de traitement des eaux usées. En ce sens, les canalisations principales d’eaux usées entre la Savane et la station d’épuration de Quartier d’Orléans vont faire l’objet d’un redimensionnement, mesure proactive qui ouvre la porte aux développements futurs.

Le passé n’a pas toujours su faire un espace suffisant aux contraintes et aux risques environnementaux. Cette conscience est aujourd’hui prégnante et l’EEASM est engagée dans une démarche environnementale responsable, qui se traduit concrètement par une prise en considération intégrée au fil des travaux et opérations conduits par établissement. En ce sens, la canalisation qui traverse actuellement la Saline d’Orient va être déposée, et une nouvelle canalisation va être posée en périphérie de cet espace sensible pour éviter tout risque de pollution.

La Baie Orientale est un point de distribution important, et le réseau d’adduction public va être amélioré à travers un maillage qui permettra de sécuriser l’adduction d’eau vers la Baie Orientale (Voir photo).

Les travaux engendreront des perturbations du trafic routier. Une circulation alternée est mise place jusque fin février pour accéder à la plage du Galion. Puis à partir de mars, et jusque mi-avril, les Carbets ne seront plus accessibles par les Hauts de la Baie Orientale, l’accès se fera uniquement par les Bas de la Baie Orientale.

Le montant total de ces travaux est de 1.2 M€, ils se dérouleront du 22 février 2021 à fin avril 2021. L’EEASM remercie les usagers de leur compréhension.