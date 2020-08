SXMCYCLONE : Le cyclone tropical potentiel n° 9 est situé à 90 Km à l’ouest/sud ouest de la Dominique (MAJ)

Le cyclone tropical potentiel n° 9 est situé à 90 Km à l’ouest/sud ouest de la Dominique.

Saint Martin, Saint Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique sont placées en vigilance météo ORANGE pour fortes pluies et orages, mer dangereuse à la côte et vents violents au passage de ce dernier

Informations à jour sur le site ICI.