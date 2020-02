(PR) 2019-ConV : Renforcer ses défenses immunitaires avec Immun’Âge ® est un moyen de se protéger efficacement contre les virus

PUB

Les infections respiratoires comme la grippe et le rhume, entre autres*, se transmettent facilement

Le plus souvent d’origines virales, il existe un éventail de maladies respiratoires potentiellement dangereuses.

Elles représentent un problème de santé omniprésent dans le monde entier, étant potentiellement transmissibles et pouvant engendrer des complications graves, notamment le décès, en particulier chez les nourrissons, les personnes âgées et les personnes fragiles souffrant de maladies respiratoires et cardio-vasculaires chroniques.

Les vaccins, s’ils existent, ne peuvent apporter qu’un bénéfice partiel dans la lutte contre les épidémies en raison du changement constant et rapide des molécules à la surface des virus qui permettent leur destruction spécifique. De ce fait, les options disponibles pour la prévention et le traitement de ces affections ont donc encore des limites considérables.

Le rôle des oxydants dans les maladies virales est assez complexe. Toutefois, le rôle des espèces réactives de l’oxygène (ROS) et des espèces réactives de l’azote (RNS) en tant que médiateurs des lésions pulmonaires induites par les virus est étayé par des études et on peut donc s’attendre à ce que les antioxydants agissent à différents niveaux.

L’importance reconnue des radicaux libres (oxydants) dans l’inflammation respiratoire a suscité un intérêt récent pour les mesures thérapeutiques visant à prévenir ou à réduire les phénomènes liés aux radicaux libres. Étant donné que le traitement standard actuel ne traite pas spécifiquement cette question, des thérapies supplémentaires protégeant contre ces radicaux libres, i.e. les antioxydants, tels que les compléments alimentaires, peuvent représenter une étape importante dans la réduction du nombre de cas de maladies respiratoires.

Notre organisme est doté de défenses naturelles pour nous protéger

Les défenses de la muqueuse respiratoire sont assurées par la sécrétion des immunoglobulines A (IgA), la production de lysozyme et par le système antioxydant.

Les IgA protègent la muqueuse respiratoire en se liant aux micro-organismes, provoquant leur agglutination, facilitant ainsi leur capture et leur élimination par le mucus.

Le lysozyme quant à lui, détruit la membrane bactérienne et peut également s’y lier, augmentant ainsi leur élimination par les cellules du système immunitaire.

La superoxide dismutase (SOD), enzyme antioxydante extracellulaire majeure des poumons, intervient également dans la protection contre la génération de radicaux libres lors des infections des voies respiratoires supérieures.

Quelles mesures adopter à titre de protection ?

Lorsqu’un vaccin existe, vous pouvez décider de vous faire vacciner.

De façon générale, prenez soin d’appliquer les mesures d’hygiène reconnues telles que :

– Se laver les mains fréquemment.

– Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque vous toussez ou éternuez, le jeter et se laver les mains.

– Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez ou éternuez dans le pli de votre coude ou le haut du bras et se laver les mains.

– Évitez de se toucher le nez, la bouche et les yeux, qui sont des portes d’entrée pour les virus et bactéries.

– Évitez les contacts avec des personnes potentiellement contagieuses.

– Pensez à nettoyer fréquemment son environnement, notamment les surfaces que vous touchez avec vos mains ainsi que vos toilettes, lavabos etc…

Vous pouvez également prendre des compléments alimentaires afin de renforcer vos propres défenses naturelles, i.e. votre système immunitaire et votre système antioxydant.

La triple action du complément alimentaire Immun'Âge ®

De par ses propriétés scientifiquement prouvées, Immun’Âge, complément alimentaire 100% naturel de papaye fermentée selon le procédé breveté FPP®, sera un allié efficace.

Il contribue à vous protéger de ce type d’infection et/ou à diminuer la sévérité et/ou la durée des symptômes en cas d’affection grâce à ses propriétés de stimulation de votre système immunitaire et de votre système antioxydant. Il stimule également la production d’énergie de vos cellules, permettant ainsi à votre organisme de fonctionner de façon optimale.

Selon l’étude publiée en 2012 du Professeur Marotta, gastro-entérologue italien reconnu et directeur de ReGenera R&D International for Aging Intervention à Milan :

La prise d’Immun’Âge pendant 1 mois conduit à une amélioration des défenses naturelles par l’augmentation des IgA salivaires et de lysozyme.

Il induit également une augmentation de l’expression des gènes de la SOD, i.e. l’antioxydant le plus important des voies respiratoires.

Grâce à ces effets significatifs, Immun’Âge ® aide à diminuer le stress oxydant des voies aériennes et à réduire l’incidence et/ou la sévérité des infections des voies respiratoires supérieures.



Publication scientifique :

Is there a potential application of a fermented nutraceutical in acute respiratory illnesses?

An in-vivo placebo-controlled, cross-over clinical study in different age groups of healthy subjects**.

J. Biol Regul Homeost Agents 2012 Apr-Jun;285-94. PMID: 22824755

[PubMed – indexed for MEDLINE]

*L’Organisation mondiale de la santé a annoncé jeudi que l’épidémie de coronavirus 2019-nCoV constitue une urgence de santé publique de portée internationale. La Chine a informé l’OMS pour la première fois des cas du nouveau virus fin décembre 2019.

Le virus s’est propagé à plus d’une dizaine de pays et le nombre de cas s’est multiplié par dix en une semaine, y compris un nombre record de décès en 24 heures rapporté vendredi en Chine.

** Y-a-t ’il une application potentielle pour un neutraceutique fermenté dans les pathologies respiratoires aiguës ?

Étude clinique réalisée en cross-over contre placebo chez des sujets sains dans divers groupes d’âges.

